タレントの山田邦子（65）が25日放送の日本テレビ「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後7・00）にゲスト出演。自宅に設計した露天風呂に入浴した大物芸能人を明かした。

スタジオトークでMCの見取り図・盛山晋太郎が「邦子さんはお家にこだわりあるでしょ？」と切り出した。

山田は「自宅に露天風呂をつくった」と口にすると、スタジオが驚がくした。

さらに見取り図・リリーが興味本意で「どれぐらいかかったんですか？」と金額を尋ねた。

山田は「ちょっと高かった」と即答。「これだとマンション買えちゃうからみんなで勉強して半分ぐらいにした」と露天風呂設計のエピソードを明かした。

そして「大黒摩季ちゃんや倍賞千恵子さんが入ったりとか…」と露天風呂に入浴した芸能人を告白すると、再びスタジオから驚きの声が上がった。

さらにプロレスラーも入浴したことがあるという。盛山は「プロレスラーと一緒に入るんですか？」と質問すると、山田は「掃除してくれたり、重い物を運んでくれる」と笑った。

盛山は「遊び方が覇者すぎる！」とツッコミを入れて、この話題を締めた。