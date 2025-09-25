久保建英がAFC年間表彰2025にノミネート!! 女子は高橋はな、浜野まいか、長谷川唯が候補入り
アジアサッカー連盟(AFC)は25日、2024年度の実績を称える年間表彰式「AFCアウォーズ2025」のノミネート選手を発表し、男子部門ではW杯予選での活躍が評価されたMF久保建英(ソシエダ)がアジア年間最優秀国際選手の候補3人に入った。
久保は初のノミネートで、日本人としては22年のMF三笘薫以来2年ぶりの候補入り。日本人が受賞すれば2018年のMF長谷部誠氏(当時フランクフルト)以来6年ぶりとなる。その他の候補者は韓国代表MFイ・ガンイン(パリSG)、イラン代表FWメフディ・タレミ(インテル→オリンピアコス)が名を連ねた。
女子部門ではなでしこジャパン(日本女子代表)のDF高橋はな(浦和)が年間最優秀選手にノミネートされた。昨季はMF清家貴子(当時ブライトン)が浦和時代の実績が評価され、同賞に輝いており、受賞すれば2年連続の日本人受賞となる。
またアジア年間最優秀国際選手にはMF浜野まいか(チェルシー)とMF長谷川唯(マンチェスター・C)の2選手がノミネートされ、候補3人のうち日本人が2枠を占めた。長谷川は同賞が新設された昨季もノミネートされたが受賞を逃しており、初受賞に期待がかかる。
年間最優秀選手はアジア圏内でプレーする選手、アジア年間最優秀国際選手はアジア圏外でプレーする選手をそれぞれ対象とした表彰。日本人男子選手の年間最優秀選手受賞は2009年の遠藤保仁氏(当時G大阪)を最後におらず、今回もノミネート者は出なかった。
その他、女子部門の年間最優秀ユース選手にMF松窪真心(ノースカロライナ大)がノミネートされている。
AFC年間表彰は昨年は「AFCアウォーズ2023」として開催されたが、今回は「AFCアウォーズ2025」として開催。名称を評価対象の年度ではなく、表彰式の開催年度に合わせたとみられる。
