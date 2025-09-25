Tani Yuuki、新曲「もしものがたり」がアニメ『ドラえもん』新ED曲に決定！「僕の中の『ドラえもん』を精一杯詰め込んだ曲」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Tani Yuukiの新曲「もしものがたり」が、テレビ朝日系アニメ『ドラえもん』の新エンディング曲に決定した。

9月25日に神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で行われた全国ツアー『Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this』初日公演のアンコールで発表された。

■ドラえもん、のび太がサプライズ登場

デビュー5周年を迎え、6月には3rdアルバム『航海士』をリリースし、アルバムを携えて全国各地を巡るホールツアーの初日に選ばれたのは地元・茅ヶ崎の茅ヶ崎市民文化会館。自身のアーティスト活動にも大きな影響を与えた地元でTani Yuukiはアルバム『航海士』の楽曲のみならず、5年間の歩みのなかで生み出された楽曲の数々を誠心誠意歌い、届けた。

そして本編終了後、アンコールの声に応えるように再びステージに現れたTani Yuuki。12月15日に行われる日本武道館でのワンマンライブがセンターステージになることが発表されたことに加え、TVアニメ『ドラえもん』新エンディングに「もしものがたり」を書き下ろしたことが発表された。TVアニメ『ドラえもん』のエンディングは2005年のリニューアルから20年で初めて作られる新規エンディングとなる。

幼少期に観た映画『ドラえもん のび太とふしぎ風使い』の主題歌であるゆずの「またあえる日まで」をきっかけにギターを握り、シンガーソングライターとしての道を歩み始めたTani Yuukiにとって『ドラえもん』はアーティスト活動の原点ともいえる作品。

自身のルーツとなる作品に携われる喜びに、Tani Yuukiは「子どものころからずっと見てきた『ドラえもん』の世界に入ることができて、すごくうれしかったです。そして、『もしものがたり』は、僕の中の『ドラえもん』を精一杯詰め込んだ曲で、完成したときには心の底から込み上げるようなうれしさを感じました」とコメント。

さらに、ステージ上にはドラえもん、のび太がサプライズで登場。初披露となった「もしものがたり」をTani Yuukiと一緒に盛り上げ、記念すべき地元公演に華を添えた。

Tani Yuukiの「もしものがたり」が起用された『ドラえもん』の新エンディングは、10月4日放送回よりオンエア。「もしものがたり」は放送前日の10月3日に配信リリースされ、「もしものがたり」を表題としたニューシングルが11月19日に発売される。ニューシングルは3形態でのリリースとなり、初回限定盤Aタイプには『Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at横浜赤レンガ倉庫』の映像が収録される。

