ÀÖ»Ò¤ÎÎîº²¤¬½É¤ë¥¿¥¤¤Î¡Ö¥¯¥Þ¥ó¥È¡¼¥ó¡×¤¬¤Û¤·¤¤¡ª ¹â³ÛÉÊ¤òÁ°¤Ë¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î·èÃÇ¤Ï¡¿¤Ü¤¯¤È¼öÊª¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è1¦
¡Ø¤Ü¤¯¤È¼öÊª¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è ¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸ÈëÏÃÊÔ¡Ù¡ÊÅÄÃæ½Ó¹Ô¡§¸¶°Æ¡¢¥ª¥ª¥¤¥·¥Ò¥í¥È¡§Ì¡²è/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´22²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤È¼öÊª¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¡Ê1¡Á3´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
²øÃÌ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ½Ó¹Ô¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ª¤ï¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ê»æ¤È1ÂÎ¤Î¿Í·Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤½¤Î¿Í·Á¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼ÔÃ£¤¬¡¢²¿¸Î¤«¼¡¡¹¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¤¤¤ï¤¯¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤º¤Ë¤³¤Î¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¼ö¤¤¤¬¹ß¤ê¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í·Á¤ò¡È¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Ô¤Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¼öÊª¤¿¤Á¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÅÄÃæ½Ó¹Ô¤Î²ø°Û¤ËËþ¤Á¤¿¼öÊª½¯½¸¤ÎÆü¡¹¤òÌ¡²è²½¤·¤¿¡Ø¤Ü¤¯¤È¼öÊª¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è ¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸ÈëÏÃÊÔ¡Ù¤òºÆÏ¢ºÜ¡ª ¤µ¤é¤ËÆ±¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡Ø¤Ü¤¯¤È¼öÊª¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è ºÇ¶²¼öÊª½¯½¸ÊÔ¡Ù¡¢Âè3ÃÆ¡Ø¤Ü¤¯¤È¼öÊª¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è °Ç¤Î·ÀÌóÊÔ¡Ù¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û
