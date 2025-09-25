川口オートのナイター「東京スポーツ新聞社杯」が２５日、開幕し、１Ｒでは、６番車の山際真介（５０＝川口）が鋭い速攻を決めて快勝した。

オープニングカードを制して早々と準決勝戦に進出し「まずは安心した。スタートもいいタイミングでは行けたと思う。展開も良かったし、いい感じでレースができた」と安堵の笑みを浮かべた。

愛機の動きもまずまずで「試走から乗りやすくてタイムは出た。跳ねとかもない。周りからは流れ込みが良さそうとは言われた」と準決でも十分勝負になる気配がある。

そのセミファイナルは１１Ｒに登場。「時間帯も変わるから条件に合わせてヘッド周りを扱う」と慎重に調整を続けていく。

これが５月２４日の当地ＧII準決以来、約４か月ぶりとなる白星。「最近はずっとリズムが良くなかった。ハンデも大きかったので厳しかったけど、前節にクランクを替えてから自分の中では兆しが見えてきた」と、懸命な調整が功を奏して復調への道も見えてきた。

待望の勝利は精神的な安定ももたらしそう。「初日は先頭に立ってから少し力が入り過ぎてしまった。準決はリラックスしていきたい」と、冷静な心構えでファイナル進出を狙う。