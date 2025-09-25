フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに２人旅 前編」が２４日、放送され、俳優の小泉孝太郎、ムロツヨシが出演した。

公私ともに仲良しな２人の旅を追う。この日は石垣島や箱根をめぐる様子が放送された。

道中、ムロと親交の深い俳優・本多力もトークに参加。本多は独身の２人に聞いて見たかったこととして「好きな人はいないんですか？」と聞いた。

孝太郎が「いや、今は…」と答えると、本多は「さびしいですね」としみじみ。孝太郎は思わず苦笑した。

ムロは「結婚願望があるようでないようで…って言ってた時期がある。（時期を）超えたら、もう（結婚願望が）ないので。舞台終わったときに。『結婚願望ありますか？』って言われたら『ないですね…』ってなっちゃったんで」と話した。

孝太郎は「本当、それはね（ムロが結婚願望をなくすとは）思ってもなかった。（ムロと）出会ったの２０代でね。僕より先にムロさんがたぶん（結婚）いってるかなと思ってた」と話した。

本多は「僕は小泉さん（ムロより）先に絶対、結婚されるなと思ってました。ムロさん『できない』ってか『しない』っていうか『できない』っていうか…」と述懐。ムロは「『できない』が多いじゃん！『できない』が多いじゃん！」と笑いながら突っ込んでいた。