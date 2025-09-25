「再結成だ」バービー、イモトアヤコと私服がリンク!? 「元コンビなのに、被ってるのすごくない?!」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは9月25日、自身のInstagramを更新。タレントのイモトアヤコさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】“私服がリンク”したバービー＆イモトアヤコ
ファンからは「2人ともめちゃかわ」「秋らしく、似合っていて可愛いです！」といった声が。また「再結成だw！」「元コンビなのに、被ってるのすごくない?!」など、2人が過去にコンビを組んでいたことへのコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】“私服がリンク”したバービー＆イモトアヤコ
「新人コンビの初ロケみたいになった」バービーさんは「プライベートなのに偶然イモト氏と私服がリンクしてしまって新人コンビの初ロケみたいになった」とつづり、5枚の写真を投稿。バービーさんは赤いチェック柄ワンピース、イモトさんは緑色のチェック柄シャツを着用しており、シミラールックのようになっています。
「伝説のホルモン娘」同日、イモトさんも自身のInstagramを更新。バービーさんとのツーショットを公開し「昔のコンビ復活」「伝説のホルモン娘」といった反響が寄せられました。次に会った時もすてきなツーショットを見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)