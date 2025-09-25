BE:FIRST、MAZZELに続くBMSG所属の3組目となるボーイズグル一プ・STARGLOWが22日、都内のプラネタリウムで行われたプレデビュー記者会見に登場。デビューへ向けた一歩を踏み出しました。

アーティスト兼プロデューサーとして活動するSKY-HIさん（38）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGは、BE:FIRSTやMAZZELに続く、新たなボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を開催。審査を経て、5人のメンバーが選ばれ『STARGLOW』という名前で活動することが発表されていました。

SKY-HIさんは並んだメンバーへ「世界に誇る日本の宝といわれるものになってくれると思います。“届きそうもない星に手を伸ばすがごとく、壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが、世界一大きな夢をかなえにいく”といった言葉を彼らに寄せさせていただきましたが、もうその通り。素晴らしい世界を見せてくれると思います」と言葉を贈りました。

メンバーのRUIさんはグループ名『STARGLOW』にシンパシーを抱いたそうで「（STARGLOWの）意味が“星の輝き”ということで、“星のように輝く”って意味もあると思うんですけど、自分は幼稚園の頃から星がすごく好きで、夜空を見上げたりしてたので、ちっちゃい頃から。そこにやっぱりつながりを感じたし、星に運命を感じながら生きてきたので、本当にこのグループ名が自分に刺さっててすごくうれしいです」と語りました。

GOICHIさんはメンバーが5人だと発表された時を振り返り「さっき名前を呼ばれた5人なのにもうしっくりきてたというか。俺らずっとやってたっけみたいなしっくり感があったので、今5人で活動してても全く少ない感じもしないし。でも5人だと7人組とかよりも、よりごまかせないというか。一人ひとりちゃんと見られるので、どんどん一人ひとりがかっこよくなっていけたらいいなと」とコメント。

最後に、KANONさんは「とてもうれしい気持ちはあるんですけれども、決して浮かれず練習できることたくさん練習して、楽しいと思ってもらえるようなライブができるアーティストになりたい」とデビューに向けての意気込みを語りました。

また、会見では緊張気味だったSTARGLOWの5人ですが、会見後の撮影会で報道陣からガッツポーズを求められると、どんどん姿勢が低くなっていき最後には膝をついてしまう場面も。笑いがあふれ和やかなムードで撮影会が行われました。

■BMSGの新グループ『STARGLOW』とは プロフィルまとめ

RUI（ルイ）

2007年6月1日生まれ 18歳

TAIKI（タイキ）

2007年7月28日生まれ 18歳

KANON（カノン）

2006年4月3日生まれ 19歳

GOICHI（ゴイチ）

2006年12月14日生まれ 18歳

ADAM（アダム）2005年4月24日生まれ 20歳