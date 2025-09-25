青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件で、犯人隠避の罪に問われた事件当時の院長・石山隆被告（６２）の初公判が２５日、青森地裁（蔵本匡成裁判長）であり、「間違いありません」と起訴事実を認めた。

検察側は、被告が、殺害された男性の主治医だった弟の石山哲被告（６０）と話し合い、死因を「肺炎」と偽ることを決めたと指摘。弁護側は殺人を隠した動機を「病院を守るためだった」と説明した。

診察をせず

事件は２０２３年３月にあった。入院中の男性（当時７３歳）が同月１２日深夜、相部屋の男（殺人罪で懲役１７年が確定）から歯ブラシの柄で顔面を何度も突き刺され、翌１３日午前に頭部損傷などで死亡した。哲被告も犯人隠避罪で起訴されている。

起訴状では、隆被告は哲被告と共謀して１３日、殺人事件の発生を知りながら、男性の死因を「肺炎」とする虚偽の死亡診断書を遺族に交付するなどし、事件を隠蔽したとしている。

検察側の冒頭陳述によると、隆被告は１３日午前０時半頃、哲被告からの電話で男性が突き刺されたことを知り、看護師に対して０時５０分頃、男性の家族に連絡しないよう伝えたという。両被告は診察や処置をせず、他の医師にも指示しなかった。治療は看護師のみで行い、男性は午前７時半頃に死亡した。

午前９時１５分頃、隆被告は自らの診察室で哲被告と協議。哲被告が男性の血液検査の結果をもとに「白血球の数値が高いから、肺炎でいけるんじゃない」などと提案したことから、死因を偽装して事件を隠蔽することを決めたという。

「警察沙汰にしたくない」

隆被告は午前９時半過ぎ、別の看護師に電話した。検察側は、この看護師が捜査段階で供述した調書を明らかにした。

それによると、隆被告は「警察沙汰にしたくない」と繰り返していた。看護師は「院長は病院内で殺人事件が発生したことを外部に知られたくなかった。『殺人事件ではなかったことにする。何を守るのか。俺は病院を守る』と言っていた」と供述したという。

隆被告はまた、看護師に男性の外傷が徘徊（はいかい）に起因するものと家族に説明するよう伝えていた。

動機については、弁護側も、病院を守るためだったとの主張を展開した。

隆被告は当初、男性が死ぬような状況ではないと認識。不整脈で自身の体調に違和感もあったため、病院に駆けつけなかったという。

そのうえで、男性の死亡は「思いがけない事態」で、どう対処したらよいか混乱したと主張。隠蔽は哲被告の提案だったとし、病院を守りたいとの気持ちがあったため、死因を肺炎とすることにしたと述べた。

「みとり医」

検察側はまた、男性の死亡診断書に「肺炎」と記載された経緯についても詳述した。

隆被告はこの看護師に対し、認知症の疑いなどで同病院に入院していた医師の男性患者（事件当時８９歳、昨年死亡）に死亡診断書を作成させるよう指示した。

男性患者は院内で「みとり医」と呼ばれていた。遅くとも１９年頃から非常勤の医師として勤務し、死亡診断書の作成に従事していた。事件当時は高度アルツハイマー型認知症などを患い、死亡確認をできない状態だった。隆、哲の両被告もその状態を認識していた。

男性患者は当時、死亡診断書の作成を嫌がったという。検察側はさらに別の看護師の供述調書を明らかにし、看護師がペンを握り、その上に男性患者の手を載せて死亡日時や死因を記入、医師の署名欄に男性患者の氏名を書いたと説明した。