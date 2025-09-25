¡Ö¤ª¡¼!¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼!¡×¥¬¥ê¥¬¥ê·¯CM¥½¥ó¥°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÂçÊª½÷Í¥¤¬»²Àï¡Ö¹¬¤»¤¬¡¢´é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×
¡Ö¶»¤¬°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÇË´é2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±À¤Âå¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥óÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÀÎ¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¦¥ë¥Õ¥ë¥±¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¤ÎÀ¸¥®¥¿¡¼¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶á¤¯¤ÇÄ°¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¶î¤±È´¤±¤¿20Âå30Âå¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶»¤¬°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸»þÂåÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÃ£¤ÎÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¡¡ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡×¤ÎÂçµ×ÊÝ¥Î¥Ö¥ª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ¥ë¥±¥¤¥¹¥±¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤¬¡¢´é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª¡×¡Ö¤ª¡¼!¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥«¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ï2003Ç¯¤ËÀÖ¾ëÆý¶È¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤Î¤¦¤¿¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£