»ñÀ¸Æ²CM¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤Ë...54ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ
¡¡·àºî²È¤ä±é½Ð²È¡¢²»³Ú²È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á(62)¤¬ºÊ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¤Î¿·ºî¸ø±é¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤³¤ÎÌÌ»Ò¡£À¥¸Í·»Ëå¤ËÀ»¿Í¤ËÀÖËÙ¤ËÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÎëÌÚ·Ä°ì¤µ¤ó¡£½ïÀî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î½ïÀî¤¿¤Þ¤(54)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î29Æü¤«¤é¸ø±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥Ê¥¤¡¼¥ô¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤ÊÊª¸ì¡£¡×¤Ë½ïÀî¤äÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(37)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤È½÷Í¥¤ÎÀ¥¸Í¤µ¤ª¤ê(36)·»Ëå¡¢²»³Ú²È¤ÎÎëÌÚ·Ä°ì(74)¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´Ñ¤ëÁ°¤«¤é¹¥¤³ÎÄê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿è¤À¤Í¡×¡Ö½ïÀî¤¿¤Þ¤¤µ¤ó¤ÈÀ¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¤ÎÍí¤ß¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¤â¡¼¡¼¡¼¡ª¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹ÀäÂÐ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¥¸Í¤µ¤ó¤´·»Ëå¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Ý¤ó!!¤Ç¥È¥É¥á¤Ë²æ¤é¤¬·Ä°ì¤µ¤ó!!¤È¤Ï´ò¤·²á¤®¤Æ!!Â©¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ïÀî¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼»ñÀ¸Æ²¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤áÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥µ¡ÊANESSA¡Ë¡×¤ÎCM¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£97Ç¯¡¢Æ±¡Ö¥Ô¥¨¥Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¥á¥¤¥¯º²¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤í¡×¤ÎCM¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£09Ç¯¤Ë¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤È·ëº§¡£20Ç¯¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¡×¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£