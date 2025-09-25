¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢Éü³è¤Î13¾¡ÌÜ¡¡7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤âÅþÃ£
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬Éü³è¤Î7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç13¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤à¡£2»à¤«¤é2»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥³¤ËÇ´¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â8µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¥´¥í¤Ë¡£3²ó¤â2»à¤«¤é°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥³¤ò°ìÈô¤Ë¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤µ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÎëÌÚÂç¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨143Åêµå²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¡¢½é¤á¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç2»î¹çÂ³¤±¤Æ3²ó¤ËÆÏ¤«¤º¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º¸ÏÓ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê1»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÀçÂæ¤Ç°ÕÃÏ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿13¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£