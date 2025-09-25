ロバーツ監督「今は人に賭ける時。朗希は自信が増している」 佐々木・カーショウら勝負の継投でドジャースが粘り勝ち



クレイトン・カーショウ PHOTO:Getty Images

＜2025年9月24日(日本時間25日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞

ドジャースのロバーツ監督が現地24日(日本時間25日) 、試合後の会見で、佐々木・カーショウをリリーフ投入するなどの勝負の継投についてコメントした。

この日は試合開始前にパドレスが敗戦しており、この時点でドジャースの地区優勝マジックは2。

この試合に勝てば、ドジャースのマジックは1となり明日の優勝の確率がグッと高まるという試合で、大谷翔平が初回、センターのフェンス上部を直撃する三塁打を放つ。

打った瞬間には本人もホームランだと思って確信歩きをするような打球だったが、ここは惜しくもホームランにはならず。

それでも、続くベッツがライトへの犠牲フライで大谷を生還させて早々にリードを奪い、良いムードで試合に入っていった。

しかし、その裏にDバックスの先頭打者、マルテが二塁打で塁に出ると、続くペルドモの投ゴロの間に三塁へ。

最後はモレノのレフトへの犠飛でマルテがホームインし、試合はさっそく振り出しに。

それでも勝ち星の欲しいドジャースは、4回にエドマンのヒットとパヘスのツーランホームランで追加点を入れ、3対1と再びリード。

その後、4回にはDバックスに三塁まで進まれるも、先発・スネルはこのピンチを抑え、ホームプレートを踏ませずに切り抜ける。

両チームとも得点がないまま進んだ7回裏、スネルの後を受け2番手として佐々木朗希が5月9日以来となるメジャーのマウンドに復帰。

不振の続くドジャースリリーフ陣だったが、今日は絶対に勝ちを譲れない試合ということで、佐々木は先頭のマッキャンをサードゴロに打ち取ると、続くタワを見逃し三振、さらにバルガスを空振り三振と、気迫のこもった投球で二者連続三振に仕留めた。

また、8回表にはテオスカー・ヘルナンデスのタイムリーでエドマンが還って1点を追加し、4対1とドジャースがリードを広げる。

さすがに今日はこのままドジャースの勝利で終わるだろうと思われた矢先の8回裏、佐々木の後を託されたベシアが1点を失い、1アウトランナー二・三塁となったところで、エンリケスに交代。

しかし、エンリケスもDバックス打線を抑えきれず、2点を許し、ついに4対4に追いつかれて8回を終える。

9回裏、ドジャースは同点ながら、リリーフにカーショウを投入。試合前に「カーショウは日曜日の先発に向けて、今日の試合でブルペンの代わりにリリーフで登板させる」と語っていたロバーツ監督。

プラン通りではあったが、この大事な場面でカーショウは実力通り三者凡退で終わらせ、試合は延長戦へ突入する。

タイブレークとなった10回には、ノーアウトランナー2塁の場面で大谷が打席に立ったが、ここは空振り三振と期待には応えられず。

一方のDバックスはペルドモがバントでタイブレークのランナーを三塁に進めると、ドジャースは二者連続の申告敬遠で満塁策の勝負に出る。

この回マウンドに上がったドレイヤーは、まずマッカーシーを内野フライに抑えて2アウト。なおも一打サヨナラの場面は続くが、ここでドジャースはマウンドにトライネンを投入して勝負の継投に。

ここ数回の登板であまり良いイメージのないトライネンだったが、ここはマッキャンにライトフライを打たせてピンチを脱する。

11回表、ドジャース打線は連続でフライアウトに打ち取られるも、T.ヘルナンデスのフライの間にランナーが三塁へ到達。

2アウトランナー三塁の場面で、エドマンが値千金のタイムリーヒットを放ち、ドジャースに待望の追加点。

いよいよ迎えた11回裏、左腕・ロブレスキが一点差の重要な場面で三者凡退に斬って取り、ドジャースが5対4で粘り勝ち。

ついに地区優勝マジックを1とし、明日の優勝決定を大きく引き寄せた。



ロバーツ監督（c）SANKEI

ロバーツ監督 試合後コメント

Q.今夜の試合でカーショウや佐々木がブルペンに入ったことは、どれだけブルペンに活力を与えたと思いますか？

大きな後押しとなりました。今は人に賭ける時だと思います。

私はクレイトンを信頼していて、彼は今夜素晴らしい仕事をして勢いをつけ、無失点のイニングで大きくチームを盛り上げてくれました。

そして朗希については何を期待していいのか、正直分からないところもあります。

彼がこれまで経験のなかったリリーフ登板の機会を掴んだことは、この組織の厚みを示していますし、その瞬間に備えるために彼が事前に取り組んだことも素晴らしかったです。

彼がプレッシャーに押しつぶされることは心配していませんでしたよ。彼は生まれてからずっと、自国の大きな試合で投げてきた選手なので。

だから、彼の実力がどう発揮されるかを見ることに集中しました。結果として、彼はチームに大きな後押しを与えてくれました。

次の登板でこの勢いを維持し、自信を積み重ねていけるかどうか楽しみにしています。

Q.前回見た時と朗希はどう変わっていましたか？

彼はまるで別人のように見えました。ブルペンについてはシンプルに考えていて、投げるのは1イニングか2イニングです。

以前よりも自信と確信が増していると思います。それに今年の序盤よりも球の勢いも明らかに良くなっていました。

このシーズンで彼はいろいろ学んだと思います。苦労したこと、試合に出られなかったこと、3Aにいたこと、リハビリ、そして復帰してからはチームの力になりたいと願っています。

彼の成長とこれまでの努力を本当に誇りに感じています。

Q.試合後に彼と話す機会はありましたか？

いや、彼とは話していないです。

彼のチームメイトは彼の活躍にとても喜んでいると思いますし、彼自身も貢献したいと思っているのは分かっています。だから試合後に話はしませんでした。

彼も今夜自分が良い仕事をしたと分かっているので、そのままチームメイトと一緒に祝わせてあげたいと思ったんです。

今日は大きな勝利でした。本当にチームにとって大きな勝利です。

Q.佐々木の次の予定は？

明日は確実に休みで、金曜日に投げてもらうつもりです。

まずはそこから進めていくという感じでしょうか。

Q.今度はもっと長いイニングでの登板になりますか？

まだ分かりません。たぶん最大で2イニングだと思いますが、今回は2日間の休みだったので1イニングだけにしました。

ただ、休養の具合や彼の調子次第で話し合いをしていきます。でも、それがまだ確定しているかは分かりません。

状況は流動的なので様子を見ますが、今は何も決めたいとは思いません。

