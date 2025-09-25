RIZIN×ミャクミャクがコラボ…“格闘技仕様”に 万博でイベント決定 ゲスト出演のファイター発表【概要】
大阪・関西万博で27日に『RIZIN GLOBAL STAGE 2025』が開催されることが決まった。
【画像】ミャクミャクの手に格闘技グローブ… RIZINとのコラボグッズ
大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージでイベントに、ゲストとして太田忍、宇佐美正パトリック、RENA、ストラッサー起一が登場。トークや写真撮影会、じゃんけん大会を予定する。
あわせて、ミャクミャクと『RIZIN』のスペシャルコラボグッズの販売も決定。ミャクミャクがなんと格闘技グローブを着用している。Tシャツ、フェイスタオル、キーホルダーの3種類で、初回は数量限定で販売予定。
■『RIZIN GLOBAL STAGE 2025』概要
日時／2025年9月27日（土）午後7時〜
会場／EXPO 2025 大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ
ゲスト／太田忍、宇佐美正パトリック、RENA、ストラッサー起一
MC／DJ黒髪のリリー
参加料金／無料 ※大阪・関西万博の入場チケットをお持ちの方のみ参加可能
イベント内容／トーク、写真撮影会、じゃんけん大会
※写真撮影会参加には整理券（先着100人）が必要
※整理券配布時間：午後6時〜6時45分（予定）
■RIZIN×EXPO 2025 大阪・関西万博 コラボグッズ
EXPO 2025 ミャクミャク RIZIN Tシャツ 5800円
EXPO 2025 ミャクミャク RIZIN フェイスタオル 3300円
EXPO 2025 ミャクミャク RIZIN キーホルダー 1600円
販売会場：
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店
営業時間／午前9時〜午後9時45分（店舗への入店は午後9時20分まで）
販売開始日／2025年9月27日（土）
RIZIN.51 特設グッズコーナー
場所／IGアリーナ正面前「tonarino」内
営業時間／午前9時〜
販売開始日／2025年9月28日（日）
9月28日（日）からはRIZINオフィシャルオンラインストアでも販売
RIZINオフィシャルオンラインストア
