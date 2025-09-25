元TBSのフリーアナウンサー・枡田絵理奈（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。密かに推しているというアナウンサーとの2ショットを投稿した。

枡田アナは「私が密かに推している…tssの岡野唯アナウンサー」とテレビ新広島のアナウンサー・岡野唯との2ショットを投稿した。

岡野アナについて「去年福岡から広島に来たばかりですが、入社早々夕方の情報番組『TSSライク！』メインキャスターを任され、もうすっかり広島の夕方の顔です」と紹介した。

また「たまたまなんですが、実は唯ちゃんのお兄さんには、もともと仕事でお世話になっていて、よく唯ちゃんのお話を耳にしていたので、初めてお会いした時からどこか身内感がありました」と岡野アナの兄とつながりがあったことも明かした。

今回の2ショットについては「最近は『そ〜だったのかンパニー』の収録の時、メイク室で隣になることも多かったのですが、なかなかゆっくりは話せず、ようやく念願のランチに行けました」と説明し「感想は………話しやすっ!!」と印象を明かした。

「兄妹揃って、コミュ力の塊です」と兄妹が似ているとし「コロコロ変わる表情が可愛くて、とっても癒されました」とランチを振り返った。