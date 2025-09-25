3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが24日、Digital Single『GOOD DAY』を9月28日にリリースすることを発表しました。

新曲リリース発表前日の23日に、突如新たなArtist Photoを公開したMrs. GREEN APPLE。その翌日の24日、Digital Single『GOOD DAY』を9月28日にリリースすることを発表しました。

これにより、『クスシキ』（4月5日配信）、『天国』（5月2日配信）、『breakfast』（6月4日配信）、『Carrying Happiness』（7月19日配信）、『夏の影』（8月11日配信）に続き、『GOOD DAY』（9月28日リリース）と、去年の“5か月連続”を上回り、バンド史上初となる“6か月連続新曲リリース”が確定しました。

ボーカル・ギターの大森元貴さんは、「6ヶ月連続リリースの6作品目。去年は5ヶ月連続だったのに。懲りずに曲を作ってるわけです」とコメント。

「でも今作『GOOD DAY』で2025年のリリースは最後の作品になります。どうぞ楽しんでください。この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった、そんな楽曲です」と明かしました。