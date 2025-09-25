「財布忘れちゃった」ママ友に貸したお金を返してもらえず…＜親しき仲にも財布あり 1＞【ママ友トラブル図鑑 Vol.52】
■保育園のママ友に誘われて喫茶店へ
私の名前は吉村美沙。
まだ「親友」と呼べるようなママ友はいないけれど、それなりに気楽な日々を送っていた――あの人と出会うまでは。
「ねえ、美沙さん、今日もお茶しない？ たまには息抜きしないとやってられないよね〜」
そう声をかけてきたのは中野理恵さん。
同じ園に通う子どもを持つママで、最初に話しかけてきてくれた、数少ない“気さくな人”だった。
明るくて話し上手で、流行にも詳しくて、正直ちょっと眩しい存在。だから、誘われたのが嬉しかった。
近所の喫茶店に入ると、理恵さんはすぐにスイーツを注文し、マシンガントークが始まる。
保育園の先生の噂、園のママのSNSチェック、子どもに習わせている習い事のこと――
私は「へぇ〜」と相槌を打ちながら、少し疲れを感じていた。けれど、こんな風に誰かと気楽に話す時間も、悪くない。
そう、思っていたのだけど…
■財布がない？ママ友に1000円を貸すと…
会計の時になると、理恵さんはバッグの中を探りながら、顔をしかめた。
その場の空気を壊したくなくて、「大丈夫ですよ」と笑い、1000円を貸した私。
けれども、それがよくなかった。
理恵さんはその後会うと、なんだかんだと話をすり替え、結局そのお金を返すことはなかった。
私も「人に貸したお金は無くなったと思え」という母からの教えもあり、それ以上催促することをやめた。
１か月後、再び押し切られる形でお茶をすることになった私たち。
また、前回と同じようにたくさんの話をする理恵さんは楽しそうだ。
楽しい時間を過ごせたと会計をする。
その時、また、彼女は言い始めた。「あれ？財布がない」と。
(ウーマンエキサイト編集部)
私の名前は吉村美沙。
まだ「親友」と呼べるようなママ友はいないけれど、それなりに気楽な日々を送っていた――あの人と出会うまでは。
「ねえ、美沙さん、今日もお茶しない？ たまには息抜きしないとやってられないよね〜」
そう声をかけてきたのは中野理恵さん。
同じ園に通う子どもを持つママで、最初に話しかけてきてくれた、数少ない“気さくな人”だった。
近所の喫茶店に入ると、理恵さんはすぐにスイーツを注文し、マシンガントークが始まる。
保育園の先生の噂、園のママのSNSチェック、子どもに習わせている習い事のこと――
私は「へぇ〜」と相槌を打ちながら、少し疲れを感じていた。けれど、こんな風に誰かと気楽に話す時間も、悪くない。
そう、思っていたのだけど…
■財布がない？ママ友に1000円を貸すと…
会計の時になると、理恵さんはバッグの中を探りながら、顔をしかめた。
その場の空気を壊したくなくて、「大丈夫ですよ」と笑い、1000円を貸した私。
けれども、それがよくなかった。
理恵さんはその後会うと、なんだかんだと話をすり替え、結局そのお金を返すことはなかった。
私も「人に貸したお金は無くなったと思え」という母からの教えもあり、それ以上催促することをやめた。
１か月後、再び押し切られる形でお茶をすることになった私たち。
また、前回と同じようにたくさんの話をする理恵さんは楽しそうだ。
楽しい時間を過ごせたと会計をする。
その時、また、彼女は言い始めた。「あれ？財布がない」と。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)