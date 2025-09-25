¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¡Ê¼¸Ë¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ëC¡Û¥¨¥¤¥·¥ó¥¤¥ï¥Ï¥·¥ë¤¬½Å¾Þ½éV¡¡Âç»³Î¶¤Ï¼«±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë´¶·ã
¡¡¡ÖÂè3²óÊ¼¸Ë¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤¬±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÜÀÒ½éÀï¤Î¥¨¥¤¥·¥ó¥¤¥ï¥Ï¥·¥ë¡Ê²´2¡áºäËÜÏÂ¡Ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£°È¾å¤ÎÂç»³Î¶ÂÀÏº¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞV¤Ç¡¢½êÂ°±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ½Ð¿È¤Î¥¨¥¤¥·¥ó¥¤¥ï¥Ï¥·¥ë¡£½Å¾Þ¡¦±É´§¾Þ3Ãå¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥À¥Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¼ê¤Î¥¤¥ó¤Ç½øÈ×¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î3³Ñ¼êÁ°¡£³°¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÀÆ¤Ë°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï7ÈÖ¼ê¤Ø¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç»³Î¶¤Ï¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ò¤µ¤Ð¤¤Ê¤¬¤é4³Ñ¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î³°¡£¤¤¤ÁÁá¤¯ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ó¥°¥ì¤ò»Ä¤ê100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤«¤ï¤·¡¢³°¤«¤éÌÔÄÉ¤·¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¥¿¥¤¥à¤òÉ¡º¹ÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç»³Î¶¤Ï¡Ö¼«±¹¼Ë¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ÷Î¥¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ëºäËÜÏÂÌé»Õ¤Ï¡Ö¡ÊÂç»³¡ËÎ¶ÂÀÏº¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÕÄï¤Ç¤Î½Å¾ÞV¤Ë¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ãå¾Þ¶â700Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Áö¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¾ÞÏ©Àþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁÇ¼ÁÇÏ¡£ºäËÜÏÂ»Õ¡õÂç»³Î¶¤Î»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£