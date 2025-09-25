◇パ・リーグ ソフトバンク6ー0楽天（2025年9月25日 楽天モバイル）

ソフトバンクの大関友久投手（27）は25日、楽天戦（楽天モバイル）に先発登板。7回100球を投げ、5安打無失点の粘投で自己最多を更新する13勝目を挙げた。

「序盤、何とか粘れたのと、3回、4回から嶺井さんのリードのおかげで自分のいいリズムをつかめた投球だった」

立ち上がりから制球に苦しんだ。初回、2死としながら、四球、左前打、四球で、満塁のピンチを招いた。フランコに粘られたものの、最後は三ゴロに仕留めた。

3回も2死から連打を浴びたが、フランコを一飛に打ち取った。カーブを多投して徐々にリズムを取り戻すと、ゴロの山を築き、「カーブも一つのきっかけになった」とうなずいた。

9月3日のオリックス戦以来の白星で、自己最多を更新する13勝目。リーグトップの日本ハム・伊藤大海に1差に迫った。

日本ハムが敗れたため、優勝マジックは一気に2つ減って「2」。リーグ連覇に王手をかけた。「相手があることだが、自分たちの試合にしっかり集中して、僕たちが2つ勝って優勝できるように、また良い準備をしたい」と力を込めた。