Tani Yuuki¡¢¿·¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¿·ED¤Ë¡¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡õCD¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡Tani Yuuki¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤¬¡¢10·î4Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü9·î25Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØStill love... this¡Ù¤Î½éÆü¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£12·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¶¦¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï2005Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤«¤é20Ç¯¤Ç½é¤á¤Æºî¤é¤ì¤ë¿·µ¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë¸«¤¿±Ç²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤È¤Õ¤·¤®É÷»È¤¤¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤º¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥®¥¿ー¤ò°®¤ê¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Tani¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¡£¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë´î¤Ó¤Ë¡¢Tani¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÀº°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¸ø±é¤Î¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤òTani¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÃÏ¸µ¸ø±é¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢10·î4Æü17»þ¤ÎÊüÁ÷²ó¤è¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Á°Æü¤Î10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±³Ú¶Ê¤òÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤â11·î19Æü¤Ë·èÄê¡£º£²ó¤Ï3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡ØTani Yuuki Free Live "Bon Voyage!" at²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Tani Yuuki¡¡¥³¥á¥ó¥È
――¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ë¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
――¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÀº°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìµ¤¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ³Ú¶Ê¤òºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉáÃÊ¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ä¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤ÇÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
――³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡©
ËÁÆ¬¤Ë¡Ö¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ¡ÊWa¡Ë¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·¡ÊCry¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¥Üー¥«¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤«¤±À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤Û¤·¤¤¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡È¤â¤·¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò°ìÅÙ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡É¤ä¡È¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ»¶ñ¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÈÌ¾ÅáÅÅ¸÷´Ý¡É¤ä¡È¶õµ¤Ë¤¡É¡¢¡È¤³¤í¤Ð¤·²°¡É¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ÎÆ»¶ñ¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥³¥¨¥«¥¿¥Þ¥ê¥ó¡É¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç²ÎÀ¼¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ø¤¢¤ÎÌ¾ºî¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¡Ê2006Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤È¤¤¤¦¤ª¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¤³¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ò¸«¤¿¤È¤¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼Õ¤í¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤ä¤Ï¤êµã¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ï10·î¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤â¤½¤Ã¤È²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë