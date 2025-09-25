この記事は2024年9月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

iPhoneを使用している方で、画面をしっかり守るためのフィルム選びで迷っていませんか？

今回ご紹介する「NIMASO ガラスフィルム」は、極薄でありながら強靭な性能を備えた保護フィルム。

米軍規格をクリアした耐久性と簡単な貼り付け方法が魅力です。

簡単2ステップで貼り付け可能

保護フィルムで定評のあるNIMASO製、新設計の簡単貼り付けキットが付属しており、ガイド枠を被せて台紙を引っ張るだけで、スマホ本体に簡単に貼り付けが可能。

2ステップで完了するため、フィルム貼りが苦手な方でも安心です。

米軍規格9H硬度でしっかりガード

米軍規格「MIL-STD-810H」に準拠、9H硬度を誇るガラスを採用しており、通常の使用で傷つくことなし。

カッターや鍵など鋭い物にぶつかっても傷が付きにくく、愛機をしっかりと保護してくれますよ。

さらに、飛散防止機能が備わっているため、万が一の破損時もガラスが飛び散る心配はありません。

厚み0.25mmの極薄、表示もタッチ感度も裸状態のまま

厚みがわずか0.25mmという超薄型設計、透明度が高く、本体そのままの画面を表示してくれます。

また、撥水＆撥油のAF（Anti-Fingerprint）コーディング加工とスムースタッチ加工が施されているので、操作感はまるで何も貼っていないかのようにスムーズ。

汚れや油分を弾いてくれるので、指紋もつきにくいです。ガラスフィルムを貼ったからといって、使い勝手が落ちることはありません。

薄さとタフさを両立したければコレ

「NIMASO ガラスフィルム」は、極薄設計でありながら、米軍規格の高い耐久性を実現。タッチ感度を損なわず、簡単に貼り付けられる点もプラスです。

予備のために、2枚フィルムが付いているのも安心。iPhoneを末長く奇麗に使いたい方に、おすすめしたいフィルムです。

NIMASO ガラスフィルム iPhone 16 Pro 用 強化ガラス 黒縁 全面 保護フィルム 自動除塵 超簡単貼り付け 耐衝撃 指紋防止 ガイド枠付き 2枚セット アイフォン16 プロ対応（6.3インチ）DSP24G1409 1,999円 Amazonで購入する PR PR 2,639円 楽天で購入する PR PR 1,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。