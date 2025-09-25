ガイド枠を被せて引くだけ。このiPhoneフィルム、貼り付け体験が気持ちいい
この記事は2024年9月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
iPhoneを使用している方で、画面をしっかり守るためのフィルム選びで迷っていませんか？
今回ご紹介する「NIMASO ガラスフィルム」は、極薄でありながら強靭な性能を備えた保護フィルム。
米軍規格をクリアした耐久性と簡単な貼り付け方法が魅力です。
簡単2ステップで貼り付け可能
保護フィルムで定評のあるNIMASO製、新設計の簡単貼り付けキットが付属しており、ガイド枠を被せて台紙を引っ張るだけで、スマホ本体に簡単に貼り付けが可能。
2ステップで完了するため、フィルム貼りが苦手な方でも安心です。
米軍規格9H硬度でしっかりガード
米軍規格「MIL-STD-810H」に準拠、9H硬度を誇るガラスを採用しており、通常の使用で傷つくことなし。
カッターや鍵など鋭い物にぶつかっても傷が付きにくく、愛機をしっかりと保護してくれますよ。
さらに、飛散防止機能が備わっているため、万が一の破損時もガラスが飛び散る心配はありません。
厚み0.25mmの極薄、表示もタッチ感度も裸状態のまま
厚みがわずか0.25mmという超薄型設計、透明度が高く、本体そのままの画面を表示してくれます。
また、撥水＆撥油のAF（Anti-Fingerprint）コーディング加工とスムースタッチ加工が施されているので、操作感はまるで何も貼っていないかのようにスムーズ。
汚れや油分を弾いてくれるので、指紋もつきにくいです。ガラスフィルムを貼ったからといって、使い勝手が落ちることはありません。
薄さとタフさを両立したければコレ
「NIMASO ガラスフィルム」は、極薄設計でありながら、米軍規格の高い耐久性を実現。タッチ感度を損なわず、簡単に貼り付けられる点もプラスです。
予備のために、2枚フィルムが付いているのも安心。iPhoneを末長く奇麗に使いたい方に、おすすめしたいフィルムです。
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。