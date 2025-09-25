日本で外国人の農地取得が前年比で2倍近くになっていることが、中国のSNS上でも話題になっている。

中国のSNS・小紅書（RED）である投稿者は19日、テレビ朝日の報道を引用し、農林水産省の統計で2024年の外国人による日本の農地取得面積が175．3ヘクタールで、23年（90．6ヘクタール）に比べて約2倍になったと紹介した。22年は154．1ヘクタールだった。

統計によると、国籍別では個人・法人共に中国が最多（それぞれ全体の27％、45％）。個人は2位が韓国（11％）とブラジル（11％）。法人は2位が韓国（27％）、3位がニュージーランド（6％）だった。

なお、農水省は外国法人などが取得した農地が全国の農地面積のわずか0．004％ほどであることから、「一概に増加傾向にあるわけではない」と説明したという。

小紅書の投稿者は「ある角度から言うと、島国（日本）の領土に（中国）国旗を掲げることはすでに実現している」と冗談半分につづっている。

他のネットユーザーからは「北海道が多いんじゃないかな」「日本はゆっくりと中国人に占領されていく（笑）」「まだまだ少ない」「頑張れ！日本全部買っちゃおう」「そうは言っても大した面積じゃない。やはり重要なのは武力」「ブラジルも結構多いんだな」「今日本に行くとインド系が多い。中国人は少ない」「何のために農地を買うの？」「コメを作るためでしょ」「どうした？中国人が作ったコメはコメじゃないとぬかすか？」「（中国に対して）毎日のように陰湿なことを言ってないで、強気に中国人の購入を禁止でもすればいいだろう」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）