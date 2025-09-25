Nothing¤ÎEar (3)¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤·¡£¤Ç¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡×¤Ï¡Ä
9·î25ÆüÈ¯Çä¤ÎNothing¤Î¿··¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óNothing Ear (3)¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2Ëü5800±ß¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤ÏÇò¤È¹õ¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Ï¡ÖTALK¡×¥Ü¥¿¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥±¥ë¥È¥ó½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆGizmodo¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼ËÝÌõ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÏApple¤ò¡¢AirPods¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëNothing¡£Apple¤¬¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ð¡¢Nothing¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ä¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎChatGPTÅý¹ç¤ËÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¸«¤¿ÌÜ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¶È³¦¤Ï¤½¤Î¿Ê²½¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£Apple¤ÏAirPods Pro 3¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ear (3)¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¡¢OnePlus¤äGoogle¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇNothing¤Ï¡¢º£²ó¤µ¤é¤Ë¸ÄÀ¤òÉð´ï¤ËÅÒ¤±¤Ë¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
Nothing¤¬Nothing¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¸«¥¿ÌÜ¥È¥Æ¥â¥À¥¤¥¸¡£NothingÀ½ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¿Í¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦Ear (3)¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥ë¥È¥óÉôÊ¬¤¬¸º¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð¿´ÇÛÌµÍÑ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥ë¥È¥óÉôÊ¬¤È¤ÎÁêÀ¤â¥µ¥¤¥³¡¼¡ª ½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£¡ÖTALK¡×¥Ü¥¿¥ó¡Ê¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡Ë¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥ß¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎHeadphone 1¤È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
É¬Í×¤À¤Ã¤¿²»¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎNothing Ear¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢²»¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ANC¤Ï¼å¤¤¤«¤Ê¤È¡£
Ear (3)¤Ï¡¢12mm¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£²»¤ÎÏÄ¤ß¤òÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î0.6%¤«¤é0.2%¤ËÄã¸º¡£Äã²»¤ò²þÎÉ¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤²»¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Æñ¤·¤¤ÏÃ¤è¤ê¤âËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é²»¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Ear¤ÈEar (3)¤ò¸ò¸ß¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²»¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤°¤Ã¤È¸º¤ê¡¢Ear (3)¤ÎÊý¤¬¶õ´ÖÅª¤Ê²»¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥®¥¿¡¼¤¬°ì½ï¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÌÃÖ¤«¤é²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤È¤¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¼«Á³¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬´ò¤·¤¤¤«¤â¡£ºÇ¤âÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄã²»¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤ÎÄã²»¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ê¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤·¡£Ear 3¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Äã²»¤ÎºÆ¸½¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£Daft Punk¤Î¡ØDa Funk¡Ù¤òÄ°¤¯¤È¤½¤ì¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Nothing X¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼ÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤í¡¢Âç¤¤Ê¤Á¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¢¤ë¤«¤â¡£33ºÐ¤ÎËÍ¤ÏÄ¹Ç¯Âç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤·¤¿¤Þ¤Þ¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ã´³¼ª¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤¬Ýî¤ß¤Þ¤¹¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼ÀßÄê¤»¤º¤È¤â²»¤Ï¤¤¤¤¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ANC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤È»ÄÇ°¡£Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Û¤ÉÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ä¤ëÃÏ²¼Å´¥Æ¥¹¥È¤ÏÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ANC¤À¤±¤Ç¤¤¤¦¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤ä¤Ä¡ÊBose QuietComfort Ultra Earbuds (Âè2À¤Âå) ¤È¤«¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡¼¤È¤Ï»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤ÎGalaxy Buds 3 FE¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤â¤Á¤ç¤¤¸þ¾å¡£ANC¤¢¤ê¤Ç5.5»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ear¤Î5.2»þ´Ö¤«¤éÈùÁý¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï6»þ´Ö¤¬´ðËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¤Ã»¤á¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¤Ï¡¢ANC¤¢¤ê¡¦²»ÎÌ70¡ó¤Ç1»þ´Ö¶¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢100%¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¤Î¤¤¤¦5.5»þ´Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤È¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê
Ear (3)¤ò²¿¤è¤êÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¤ËNothing¤é¤·¤¤¡£
Ear (3)¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯µ¡Ç½¡£²»À¼¥á¥â¤äÄÌÏÃ»þ¤Ë¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò¥Þ¥¤¥¯¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÖTALK¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤³¤Î¥Þ¥¤¥¯È¯Æ°¤Î¤¿¤á¡£1ÅÙ²¡¤¹¤È¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¥Þ¥¤¥¯¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÏÃ¤¹»þ¤Ï2ÅÙ²¡¤·¤Æ¥ª¥ó¤Ë¡Ê¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤âOK¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ï¥Ó¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÍ×¤Ê²»¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ear (3)¤Î¹üÅÁÆ³¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈùºÙ¤Ê¿¶Æ°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤½¤¦¡£Nothing¤¤¤ï¤¯¡¢¼þÊÕ¤Î»¨²»¤ò95db¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤«¤é¥¢¥ó¥Æ¥Ê·ÐÍ³¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¡¢Bluetooth·ÐÍ³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤ÈÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÏÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬²»³Ú¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌÏÃ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥Þ¥¤¥¯ÀÇ½¤âÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Þ¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÇEar (3)¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÍÙ¤ê¤Ç¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤Ç¤Î¤½¤ÎÀÇ½¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤º¡¢¸å¤í¤Ç²»³Ú¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢iPhone¤Î²»À¼¥á¥â¥¢¥×¥ê¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ÇÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢À¼¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¥Ó¡¼¥È¡Ê²»¡Ë¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤Î¤Ë¡£À¼¤È²»³Úº®¤¶¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢YouTube¤ÇÃÏ²¼Å´¤Î²»¤òÎ®¤·¤Ä¤Ä¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¡Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤â·ë²Ì¤Ï°ì½ï¡£À¼¤È¼þÊÕ²»¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹³°¤ÎÆ»¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀ¼¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤â¥¯¥ê¥¢¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢iPhone 13¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ÇÉáÄÌ¤ËÏ¿²»¤·¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó1ÈÖ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î²£¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î»ÈÍÑ¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡£¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼þÊÕ¤Î¿Í¤Î²ñÏÃ¤â½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢Zoom¡¢Teams¡¢Google Meet¡¢WhatsApp¡¢WeChat¤Ç¤ÎÄÌÏÃµ¡Ç½¡¢iOS/Android¤Î²»À¼¥á¥â¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¡£¤¿¤À¤·¡¢Îã¤¨Snapchat¤Î¥¢¥×¥êÆâÄÌÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤ÏºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¦¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¼¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏiOS/Android¤¬¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤É¤³¤Þ¤Çµö¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Nothing¤Î¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤·¡£
ÁíÉ¾
Ear (3)¤ÇºÇ¤âÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¡£Âç¤¤¯¾¡¤Ä¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ÅÒ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤Ï¾¡¤Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÄÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ÄÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯°Ê³°¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡£ANC¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÈù²þÎÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¯¤Ê¤¤¡£²»¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥µ¥¤¥³¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÄÊªÆþ¤êµ¡Ç½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¤Í¡£
¤¤¤¤¤È¤³¤í¡§²»¡¢ANC¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²¿¤è¤ê¤¤¤¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥±¡¼¥¹
»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬ÂÅÅö¤«ÌÂ¤¦¤È¤³¤í
Source: Nothing