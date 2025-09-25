日経225先物：25日22時＝340円安、4万5120円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円安の4万5120円と急落。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては634.93円安。出来高は3796枚となっている。
TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は43.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45120 -340 3796
日経225mini 45115 -340 78403
TOPIX先物 3142 -14.5 5226
JPX日経400先物 28215 -170 232
グロース指数先物 750 -5 315
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
株探ニュース