　25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円安の4万5120円と急落。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては634.93円安。出来高は3796枚となっている。

　TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は43.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45120　　　　　-340　　　　3796
日経225mini 　　　　　　 45115　　　　　-340　　　 78403
TOPIX先物 　　　　　　　　3142　　　　 -14.5　　　　5226
JPX日経400先物　　　　　 28215　　　　　-170　　　　 232
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-5　　　　 315
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース