2WAYで着回し力100点！【ハニーズ】細見え叶う♡「上品ジレワンピ」

これから秋コーデにシフトしていく中で、上品に見えて着まわし力が高いジレがあると重宝しそう。リサーチしたところ、寒暖差のある季節にも使いやすい上品な一枚を【ハニーズ】で発見！ きれいめなシルエットが魅力で、ジレとしてもワンピとしても使える優れものです。コーデに取り入れれば、エレガントな着こなしを楽しめるかも。

秋コーデでヘビロテしたいジレワンピ

【ハニーズ】「テーラードジレワンピ」\4,980（税込）

クラシカルな雰囲気漂うテーラードデザインのジレワンピ。ワンピースとしてだけでなく、さらっと羽織ってジレとしても楽しめるアイテムです。ウエストベルトで自然とシルエットにメリハリを作り、スタイルアップ効果も期待できそう。裾に向かってナチュラルに広がるフレアシルエットとのバランスもよく、大人女性らしい上品さを演出。公式ECサイトでは「縦切り替えで、ウエストの細見え効果も◎」と紹介されています。

インナーを変えて着まわしを楽しめる

やわらかなベージュは、女性らしさと優しい雰囲気を同時に引き出せるカラー。シンプルなトップスと合わせるだけで、明るくソフトな印象に仕上がりそう。ロンTやブラウスなどインナーによって雰囲気を変えることができ、幅広い着こなしを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M