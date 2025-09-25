歌手で俳優の木村拓哉さん（52）が、新CMキャラクターに初めて起用されたチョコレートのCMが公開され、自分にご褒美をあげたくなった時の葛藤を明かしました。

公開されたのは、ロッテ「プレミアムガーナ」の新CM『劇的一粒』篇です。あらかじめ決められたセリフは一切なく、木村さんが撮影で初めて商品を味わった様子が描かれています。

撮影後のインタビューで、今回のキャッチコピー“言葉を失う、劇的一粒。”にかけ、最近起きた劇的なエピソードを聞かれると、「今、映画の撮影をしているのですが、その台本に書かれている会話のやり取りを具現化させている時、そこにしっかり感情や血も流れていて、脈もあって。生きているものとして実在して共存できた（劇的な）瞬間がありました」とコメント。

「自分だけがそうなっていると、きっとOKテイクではないと思うのですが、（共演者たちの）熱量と合わさり、共存できました。そういう時はおのずと、その共演者の方と、ハイタッチやグータッチをしている自分はいましたね」と話しました。

続けて、「この間、“夜待ち”という瞬間があったんですよ。明るい間は撮影できないので、ちょっと夜を待つのですが、その時の空の色は、本当にヤバかったです。車のボディーやバイクのタンクを彩るアーティストが友達にいるのですが、彼に見せたくなるほど、このマジックアワーは、すごかったです」と語りました。

また、商品のコンセプトが“自分をもてなす毎日のご褒美”。木村さんが普段、自分をもてなすご褒美について、「ずるい言い訳ですが、ちょっと値の張るものを買うか否かというジャッジを強いられた時に、そのずるい言い訳を使います。“頑張ったしな”という。誰としゃべってんだという感じにはなりますね。完全なる言い訳ですけどね。最近はずっと撮影しているので、きっとその（ご褒美をあげる）チャンネルが開くのは、クランクアップした後になると思います。やばいと思います。気をつけます」とコメントしました。