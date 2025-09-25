お子様優先だけど、欲しい♡【マクドナルド】反則級に可愛い！「新作ハッピーセット」

お子様優先ではありますが、大人もついハマってしまう【マクドナルド】のハッピーセット。おまけとして付いてくる新作おもちゃに、マイメロディ & クロミがラインナップしていて見逃せません。可愛らしい見た目ながら、実用性もあるのが嬉しいところです。今回は第1弾でゲットできるアイテムをご紹介します。

デスクやドレッサー周りに！「マイメロディ & クロミのマルチスタンド」

プレゼントが描かれている部分に小さな収納スペースがある、マイメロディとクロミのスタンド。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「リップやネイルオイルなどを収納するのにちょうど良いサイズ感」とのこと。デスクやドレッサー周りに置いておくといいかも。お部屋のちょっとしたインテリアにもなってくれます。

小物の持ち歩きに便利な「マイメロディ & クロミのリボンチャームきんちゃく」

レポーターHaruさんが「大人も子どもも欲しくなる可愛さ！」と語るこちら。存在感のあるリボンチャームが付いた巾着です。ポップで華やかなマイメロディとクロミの絵柄が、眺めるたびに心をときめかせてくれそう。中身を隠しながら小物を持ち歩きたい時にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino