Snow Manが、11月5日にリリースする5thアルバム『音故知新』のジャケット写真と収録内容の一部を公開した。

ジャケット写真は、初回盤A、初回盤B、通常盤の3パターンに。各時代を象徴するメディアとSnow Manが融合したデザインとなっており、初回盤Aは新聞の一面記事から“過去”を表現、初回盤Bではタブレット端末にネットニュースとして掲載されたSnow Manから“未来”を表現している。

一方、通常盤では過去と未来を繋ぐ“現代”のSnow Manを表現。各メンバーそれぞれが異なる時代のアイテムを手に持ち、時代が交錯するようなビジュアルに仕上がっている。なお、初回盤A、初回盤Bのジャケット写真は、公式サイトにて確認可能だ。

一部公開された収録内容には、リード曲「TRUE LOVE」をはじめ、7月にリリースされたばかりの初のデジタルシングル「カリスマックス」も収録。また、m-flo ☆Taku Takahashi、ケツメイシ RYOJI、ゴスペラーズ 北山陽一、酒井雄二、村上てつや、DECO*27といったアーティストからの提供曲も収録される。

（文=リアルサウンド編集部）