カラバオカップ3回戦ハダースフィールド対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-2でペップ・グアルディオラ監督率いるシティが勝利を収めた。



先制したのは18分だ。好調のフィル・フォーデンが若手のディバイン・ムカサとのワンツーからミドルシュートを沈めると、74分にサビーニョが試合を決めるゴールを挙げた。



カラバオカップを除く直近の3試合ではスタメンを固定していたこともあって、このハダースフィールド戦では多くの若手が起用された。





先発には前述したムカサがメンバー入りし、ベンチにはジェイデンとレイガンのヘスキー兄弟、DFのカデン・ブレイスウェイト、ステファン・ムフニが名を連ねた。すると、76分ニコ・オライリーに代わってジェイデンが、83分にはサビーニョに代わってレイガンがピッチに送り出された。どちらもシティでのトップチームデビューとなる。このヘスキー兄弟は現役時代にはリヴァプールやレスターで活躍したエミール・ヘスキー氏の息子で、兄のジェイデンはMF、弟のレイガンはWGとしてプレイしている。エミール氏は8月に『Daily mail』で、息子であるジェイデンとレイガンに言及している。「レイガンはとても素早く、ジェイデンは私のようなビーストだ。2人とも似た性質を持っている」今季はスカッドの縮小もあり、例年よりも若手に出場機会が与えられるシーズンとなっている。この1戦でメンバー入りした5人はフォーデン、オライリー、リコ・ルイスのように成長することができるのだろうか。