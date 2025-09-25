現役時代はレスターやリヴァプールでプレイしたエミール・ヘスキー氏の息子ヘスキー兄弟がマンチェスター・シティでトップチームデビュー
カラバオカップ3回戦ハダースフィールド対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-2でペップ・グアルディオラ監督率いるシティが勝利を収めた。
先制したのは18分だ。好調のフィル・フォーデンが若手のディバイン・ムカサとのワンツーからミドルシュートを沈めると、74分にサビーニョが試合を決めるゴールを挙げた。
カラバオカップを除く直近の3試合ではスタメンを固定していたこともあって、このハダースフィールド戦では多くの若手が起用された。
すると、76分ニコ・オライリーに代わってジェイデンが、83分にはサビーニョに代わってレイガンがピッチに送り出された。どちらもシティでのトップチームデビューとなる。
このヘスキー兄弟は現役時代にはリヴァプールやレスターで活躍したエミール・ヘスキー氏の息子で、兄のジェイデンはMF、弟のレイガンはWGとしてプレイしている。
エミール氏は8月に『Daily mail』で、息子であるジェイデンとレイガンに言及している。
「レイガンはとても素早く、ジェイデンは私のようなビーストだ。2人とも似た性質を持っている」
今季はスカッドの縮小もあり、例年よりも若手に出場機会が与えられるシーズンとなっている。この1戦でメンバー入りした5人はフォーデン、オライリー、リコ・ルイスのように成長することができるのだろうか。