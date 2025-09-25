昨シーズン、プレミアリーグで躍進を遂げ、最終的に7位でフィニッシュしたノッティンガム・フォレスト。



誰もが予想しなかった快進撃を見せたが、そんなフォレストで活躍した1人がクリス・ウッドだ。ウッドは昨シーズンプレミアリーグ36試合に出場し、20ゴール3アシストを記録。ブライアン・エンベウモと並び、得点ランキングで4位に輝いた。



今シーズンもここまでリーグ戦5試合で2ゴールを挙げているウッドはフォレストの攻撃を牽引する1人だが、そんな同選手の定位置を脅かす存在が出てきた。今夏ボタフォゴより加入したブラジル人FWイゴール・ジェズスだ。





24歳のジェズスはここまでプレミアリーグ4試合に出場するも、プレイタイムは45分のみと控え要員だったが、カラバオカップで2ゴールを挙げると、ELリーグフェーズ第1節のベティス戦でも2ゴールをマーク。存在感を発揮し始めている。フォレストでもプレイ経験があり、昨季までウェストハムでプレイしていたマイケル・アントニオは英『BBC』にて「クリス・ウッドは自分の背後に気を付けなければならない」と語り、ジェズスがスタメンを奪いにくる可能性があることを示唆した。さらにアントニオは「彼は間違いなく本物の脅威のようだ。彼は他にも何度かチャンスがあった。半端なチャンスでも、彼はそれなりにうまく決めた。動きも、ボールキープも…彼は大きく見えるし、強そうに見える」とブラジル人ストライカーを称賛している。フォレストの指揮官がヌーノ・エスピリト・サントからアンジェ・ポステコグルーに代わったことで、今後ストライカーの序列に変化が起こる可能性は十分に考えられる。ウッドとジェズスの2人が切磋琢磨しながらポジション争いを繰り広げることはチームにとってもいいことだが、調子を上げるブラジル人ストライカーは定位置を確保できるか、楽しみだ。