UVERworldが主催する『VSシリーズ』として、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京 日本武道館で開催される。

『VSシリーズ』は、UVERworldが様々なアーティストを迎えて行う対バン企画。昨年はOfficial髭男dismとの公演が開催された。今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。チケットの一般発売は、11月29日10時より開始されるとのこと。

なおUVERworldは、11月より全国ツアー『BOOM GOES THE WORLD』がスタート。恒例となっている12月25日の日本武道館公演『PREMIUM LIVE on Xmas 2025』など、全国のアリーナとライブハウスを巡り、12月31日の福岡マリンメッセまで公演を行う。

またSEKAI NO OWARIは、アジア6都市を巡る『ASIA TOUR 2025「Phoenix」』を開催中だ。

（文=リアルサウンド編集部）