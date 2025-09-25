「みんな浮気してるのかな？」夫にサレた妻は、人を見る目が変わってしまう【ママリ】

このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ万円支払わせた妻の話』第21話をごらんください。

主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚します。不倫の証拠をそろえ、離婚を切り出したリナさん。別れたくない夫と決着がつかず、一度帰宅しました。翌日、重い気持ちを引きずったまま出社すると、みんな浮気しているように見えてしまい…。

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

夫に不倫されてしまったリナさん。離婚を切り出すも、決着がつきませんでした。重い気持ちを引きずったまま出社したリナさんは、まわりの人も疑いの目で見てしまいます。すると、後輩から「あの人とあの人、不倫してますよ」と告げられます…。



まさか、自分の身の回りにも不倫をしている人がいるなんて…これにはリナさんも驚いたことでしょう。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）