お笑いコンビ「プール」10月末での解散を発表 『深夜のハチミツ』など出演…高橋・小海が感謝をつづる
お笑いコンビ・プール（高橋おとうと＝35、小海正紀＝34）が25日、それぞれのXを通じ、10月末でコンビを解散すると発表した。
【画像】お笑いコンビ「プール」解散を発表 高橋・小海が感謝をつづる
高橋は「プールは10月で解散します！9年間ありがとうございました！皆様大変お世話になりました！」と報告し、「今後も芸人は続けさせて頂きます！ありがとうございました!!」とつづった。
小海は「この度、10月末で解散する事になりました。相方の高橋、僕らを見に来てくださった皆様、先輩、後輩、同期、スタッフさんありがとうございました、全ての皆様おかげでここまで続けてこれました。大変お世話になりました！」と伝え、「今後については何も決まってませんが決まり次第また報告させてもらえばと思います。10月まで好きなネタやらせていただきますので何卒よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
人力舎などで活動後、NSC東京校22期生を経て、吉本興業に所属。フジテレビ系『深夜のハチミツ』などに出演した。2023年に「第44回ABCお笑いグランプリ」最終予選進出、「第10回NHK新人お笑い大賞」本選進出。「キングオブコント」では何度も準々決勝まで進んだ。
