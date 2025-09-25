【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）

【映像】大谷、175キロ爆速打→投手ドン引き

9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“ホームラン未遂の三塁打”が話題となっている。

1回表に迎えた1番大谷の第1打席。この打席で大谷は、ダイヤモンドバックス先発のライン・ネルソンに対してじっくりとボールを見極めてカウント3-1とすると、勝負の5球目、内角いっぱいを突く153km/hの直球をフルスイング。すると打球は快音と共にセンター方向へと高速で伸び上がる特大の飛球に。そのまま着弾するかに見えたものの、高いフェンスに阻まれて着弾ならず、フェンス直撃に。センターを守るホルヘ・バロッサがクッションボールを処理する間に、打った大谷は俊足を飛ばして二塁を蹴り、一気に三塁へと到達。前日の“投手・大谷”としての疲労を感じさせないこの豪快な一打に、打たれたネルソンも驚いた様子を見せることとなった。先頭打者アーチになっていたとしてもおかしくないこの一打に、ファンからは「昨日ピッチャーだろ」「なんで打った？疲れてないのw」「人間じゃない」「完全に入ったと思ったわ」「ピッチャーが秒で諦めてるw」「ドン引きやん」「球場広いのにw」「飛ばしすぎ」といった様々な反響が巻き起こることに。

MLB公式のデータで、全30球場のうち28球場でホームランになったと推測されるというこの一打、打球速度も108.7マイル（174.93km/h）、推定飛距離は420フィート（約128.01メートル）と、たしかに数値的には“ホームランそのもの”。大谷からすれば“1本損した”という感も否めないが、改めてその調子の良さを感じさせる一撃であったことは事実であるといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）