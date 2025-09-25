Photo: はらいさん

「野菜と果物、もっと摂らなきゃ。」

そう強く思わせてくれるスマートウォッチに出逢いました。今年8月に発売されたGalaxy Watch 8は、抗酸化指数を測定できる世界初のスマートウォッチで、センサー部分に指を乗せるだけで野菜と果物の摂取状況を簡単に把握することができると言われています。

本来であれば、より正確なデータを得るためには毎日同じ時間帯に測定する必要があるとのことですが、今回は敢えて野菜と果物に加えて、偏った食事を摂った場合に抗酸化指数の数値に変化が現れるのか気になったため、何度も抗酸化指数を測定してみました。

指を強く押し当てるだけで、野菜と果物不足が一目で把握できる

Photo: はらいさん

Samsung（サムスン）は抗酸化指数に関して以下のように伝えています。

Galaxy Watch8で、健康的に年を重ねているかを確認しましょう。センサーに親指を乗せると、皮膚のカロテノイド量を測定し、現在の食生活やライフスタイルの健康度がわかります。抗酸化指数をチェックし、健康維持や疾病リスクの低減に役立てましょう。

なかなか革新的なヘルスケア機能ですよね。わざわざ食べたものや飲んだもの情報を打ち込まなくても、今の自分の食生活の状況が瞬時に把握できるのは便利です。

Photo: はらいさん

Galaxy Watch 8で計測できる抗酸化指数の評価レベルは、非常に低い(0-49)、低い(50-74)、適切(75-100)の3種類に別れます。

やはりスコアが低ければ低いほど、「今の食生活を変えなければ、見直さなくては。」といった強い焦りを感じることになります。

Photo: はらいさん

抗酸化指数を正しく測る方法ですが、まず最初にGalaxy Watch 8を腕から外す必要があります。本音を言うと、スマートウォッチなので腕に装着したまま測定できたら最高なんですが..。

ただ、本体裏の光学センサー部分に親指の腹部分を約5秒ほど強く押し当てることで、血液が押し出され数値を計測できる仕組みとのことです。

数値に大きな変化がみられたのは、この組み合わせでした

Photo: はらいさん

結論からお伝えすると、数日間抗酸化指数の数値を計測してみたなかで、短期間で最も良い変化がみられたのは、野菜ジュースとフルーツヨーグルトの組み合わせでした。

計測を行ったこの日は朝9時に目が覚めて、そのときの抗酸化指数の数値は52。その後野菜ジュースとフルーツヨーグルトを摂取して、約1時間後に計測したところ、55に上がっていました。

ヘルシーなものとジャンクなものを食べて数値を測ってみます

Photo: はらいさん

その日のお昼ご飯は、トマトやきゅうりが入ったシンプルなサラダに加えて、果物としてバナナ1本を摂取してみることに。約1時間後に数値を測ったところ、52という結果に。野菜と果物をさらに摂取したにも関わらず、なぜか数値は55から下がってしまいましたが、念の為約1時間後に再度計測したところ数値は54にアップしていました。

Image: Generated with ChatGPT

その日の夕食は敢えて抗酸化指数の数値を下げてみようと思い、偏った食事として二郎系ラーメンを食べてみました。その後デザートにソフトクリームをいただき追い討ちをかけたつもりでしたが、2時間後に計測したところ、数値はまさかの56という結果に。抗酸化指数は当然下がると予想していただけにこの結果には驚かされました。二郎系には一応もやしを含む野菜が入っていますし、野菜マシマシが効いたのかな...？

夜眠る前にはマルチビタミンを1粒飲んでそのままベッドへ。翌朝、目覚めと共に数値を計測したところ52と下がってしまう結果に。マルチビタミンを摂取したと言えど、効果が発揮されるまではやはりしばらく時間がかかり、すぐに結果が反映されるわけではないようです。

スマホアプリでは、細かい食事に関するアドバイスも確認できる

Image: はらいさん

抗酸化指数の計測結果は、スマートフォンアプリのSamsung Healthでより詳しい情報を確認することができます。たとえば、数値によってその日摂取した方が良い野菜や果物などもアドバイスしてくれます。

この日はニンジン1/3本(70g)またはキムチ5切れ(30)gを食事に加えてみてとのことだったので、抗酸化指数改善を期待して2つの具材を同時且つ美味しくいただける食事を摂取してみました。

Photo: はらいさん

牛丼を注文し、トッピングとしてキムチを追加。味噌汁をニンジン入りの豚汁に変更してみました。食事後はストレスが溜まると抗酸化指数にも影響が出るとのことだったので、約1時間ほど有酸素運動を中心にジムで汗を流してみました。

それから約4時間後に抗酸化指数を測ってみたところ、数値は49という結果に。56からだいぶ下がってしまいましたね。最後の実験として、マルチビタミンを摂取して2時間ほどお昼寝を実施。その日の夜数値を計測したところ、54という結果が出しました。

それでも間違いなく言えること、僕は野菜と果物不足だ

冒頭でもお伝えしたように、本来は毎日同じ時間帯に数値を測るのが基本とされるため、短時間の効果を改善するのはどうやら難しいようです。Samsung Healthアプリにも、果物や野菜の摂取量を増やしてから、抗酸化指数に反映されるまで、2週間ほどかかる場合があるとの記載がありました。

ただ、本来とは違う測り方を行ったにも関わらず、1つだけ確信したことがあります。それは、間違いなく僕は野菜&果物不足だということです。

Image: はらいさん

なぜなら、計測期間中1度も"適切"評価とされる75点以上を出すことができず、むしろ60点以上でさえも記録することができませんでした。Galaxy Watchは医療機器ではありませんが、目安として自分の野菜と果物の摂取状況を簡単に知ることができるのは、ここ最近のヘルスケア機能としてはかなり斬新な体験だと思いましたし、食生活を見直す良いきっかけにもなる機能に感じました。

テストの点数にしても、睡眠スコアにしても、高得点であればあるほどやはり嬉しさが増すので、最初はゲーム感覚で野菜と果物をこれまで以上に取り入れる生活を送ってみるのも面白いなと思いました。

Source: Samsung