「ウエスタン、阪神３−１広島」（２５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神はロースコアの接戦で逆転勝ちを収めた。先発の伊藤稜が５回１失点と粘りの投球。ビーズリーが志願の中継ぎ登板で１回無失点だった。打線は現在１軍の高寺が、決勝の２点適時三塁打を放った。平田２軍監督の試合後の一問一答は以下の通り。

−先発の伊藤稜は５回１失点。

「粘ったよ。初回は四球とか出したりというところもあったけど、真っすぐはまあまあよかったよ。粘りのピッチングというところをね、５回までしっかり投げてくれたよ」

−ビーズリーもゼロで。

「ここ２試合先発で不甲斐ないピッチングしてて、ちょっと自分（ビーズリー）でも納得いってなかった。（今日の登板は）本人の志願だよ。２日前くらいにブルペン入って、感触がいい感じになったっていう報告をピッチングコーチからも本人からもということで、じゃあ１イニング今日いってみようかということで。四球１個出したけど、変化球でカウント取れれば１番いいんだけど。今日はこうやってゼロに抑えたことが彼にとってはいい感触になったんじゃないかな」

−中継ぎ起用というよりかは今後につなげるための１イニングだった。

「もう中継ぎとか先発とかいう、そういうレベルじゃなくてね。不甲斐ないピッチングを払拭したいということ。自分の感触、感覚。『このままじゃ終われない』じゃないけどゲームで感触をつかみたいっちゅうことよ。もう今は中継ぎだとか先発だとかいう立場じゃないやん」

−１軍の選手も何人か出た。

「１軍選手ばっかりやん。違う、１軍半。１軍の選手じゃなくて１軍半の選手。昨日も言ったようにね、ゲームに出ていろんな作戦、バントだとか、スチールだとか、守備固めだとか、彼らはそういうところを求められる選手ばっかりなんでね。今日バントも２つしっかり決めたし、ここっちゅうときで植田がスチールを決めたりね、守りにしてもしっかりした守りを全員がしてくれたんで、ゲームに来た甲斐があったよね」

−連日福島が結果を残した。

「一番やっぱり光ってんのは福島だよ。福島は来てる選手たちにも劣らないような、この２試合の。なんちゅうかな。ずっとこれ続いてるよ」

−高寺には適時打が出た。

「よかったよかった。昨日、バント失敗とかがあったけど、タイムリーが出たり、最後もバントきっちり決めたりと、センターの守備も落ち着いて、送球のミスが１つあったけど。そういうのはこれからの経験なんでね、１軍で出ないようにやっていけばいいこと」

−糸原は今日から合流。

「しっかり最後仕事しよったやん。なあ。最後のところで。しっかり打席を彼もこうやって立ったり、いろんなピッチャーと対戦したりというところで、もう１回ね、そういうなんていうかな、ゲーム勘っていうか、打席を伸ばして、ここっちゅうときのやっぱりね、立場なんで、そういうところをしっかり打席に立つというとこで意欲的だよ。早よから来てやっぱりやってるやん」