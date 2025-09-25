5歳娘に違和感があるのに「うちの子は発達障害じゃないよ」夫の言葉が重いプレッシャーに【ママリ】

子どもの発達について、はちみつこ(@hachi_mitsu89)さんが描くエピソード漫画をご紹介します。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『5歳娘の発達に向き合った話』第9話をごらんください。

はちみつこさんのお友達りっちゃんは、子どものちいちゃんの発達について心配があります。医師からの指摘も受けて5歳児健診に行こうと考えますが、「うちの子は発達障害じゃない」と決めつける夫に反対され断念。でも、ちいちゃんと過ごす日常の中で、徐々に違和感を覚えるりっちゃん。それについて一番相談したいのは夫だけれど、夫との関係にも溝ができ始めていました。

©hachi_mitsu89

©hachi_mitsu89

©hachi_mitsu89

©hachi_mitsu89

©hachi_mitsu89

©hachi_mitsu89

仕事で抱えるストレスも大変ですが、会話が通じない赤ちゃんとの孤立した日々もつらいものがあります。ましてや寝不足の重たい体では、日常生活もこなすのがやっとです。





自分の意見をはっきり言う夫に、自分の気持ちをなかなか伝えられないりっちゃんが心配になりますね。

