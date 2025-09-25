【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始

タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「Q VILLAGE」シリーズ新作「頭文字D」より「Toyota AE86 TRUENO」と「Mazda RX-7 FD3S」のデコマスを公開した。

「頭文字D」の主人公・藤原拓海と「AE86」、そして、ライバルの高橋啓介と「RX-7」をデフォルメフィギュア化したもの。劇中のデザインを踏襲しつつ、デフォルメ化で可愛らしいシルエットとなっている。

各車には藤原拓海と高橋啓介のミニフィギュアが付属し、乗車させることができる。前輪が可動し、劇中のドリフト走行などを表現することができる。

(C)しげの秀一／講談社

(R)KODANSHA

(C) ＴＯＭＹ