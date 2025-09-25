【Q VILLAGE】「頭文字D」より「AE86＆藤原拓海」と「RX-7＆高橋啓介」が登場。10月予約開始【#TSPARKLIVE】
(C)しげの秀一／講談社
タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「Q VILLAGE」シリーズ新作「頭文字D」より「Toyota AE86 TRUENO」と「Mazda RX-7 FD3S」のデコマスを公開した。
「頭文字D」の主人公・藤原拓海と「AE86」、そして、ライバルの高橋啓介と「RX-7」をデフォルメフィギュア化したもの。劇中のデザインを踏襲しつつ、デフォルメ化で可愛らしいシルエットとなっている。
各車には藤原拓海と高橋啓介のミニフィギュアが付属し、乗車させることができる。前輪が可動し、劇中のドリフト走行などを表現することができる。【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】
(C)しげの秀一／講談社
(R)KODANSHA
(C) ＴＯＭＹ