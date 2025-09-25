菜々緒が国立新美術館でブルガリ展オープニングに出席、阿部寛も登場
女優の菜々緒が9月24日、東京・六本木の国立新美術館で開催中の展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」のオープニングデイ フォトコールに、俳優の阿部寛らと共に出席した。
この日、ブルガリのハイジュエリーを身につけた菜々緒は「本当に素晴らしいジュエリーを身につけさせていただいて、とても気分が上がっております」と笑顔を見せた。
招待された展覧会について「会場に入ってから、自然のものだったり、動植物をモチーフにしているものがすごく多くありました。私は自然をとても愛している人間なので、見ていてすごく楽しかったです」と語り、自然への愛情をのぞかせた。
今後の活動については「ジュエリーのように磨きをかけていきながら、いろんな自分を表現していって、そちらを見ていただけたらすごく嬉しいなと思います」とさらなる成長を誓った。
イベントのテーマ「心を揺さぶる体験」にちなみ、最近心を揺さぶられた出来事を尋ねられた菜々緒は、大きな仕事を終えた後に訪れたハワイ島での体験を語った。「大きい作品が終わった後にハワイ島の方に行ったんですけれども、夕日がものすごく美しくて……。自分がこういう自然界のものに触れた時、地球に生まれて良かったと感じたり、心が動かされたなと思いました」と述べ、「作品が終わった後に（自然から）祝福されている感じがすごくしたので、それでも心が動かされました」と笑った。
一方、同イベントに出席した阿部寛は、ジュエリーが持つ歴史と職人技に心を揺さぶられたという。展示作品について「何十年も前の作品なんだけども、全然色褪せてなくて。有名な女優さんとか、いろんな方が今まで持たれていた作品を（ブルガリが）買い戻して、今ここにある。とても歴史を感じましたね」と感嘆。「職人さんの技を今日感じたので、それを自分の世界でも応用できるといいなと思ったりします」と役者としての創作意欲を語った。
展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、国立新美術館で12月15日まで開催される。
■関連リンク
展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・6文化・技巧」
この日、ブルガリのハイジュエリーを身につけた菜々緒は「本当に素晴らしいジュエリーを身につけさせていただいて、とても気分が上がっております」と笑顔を見せた。
招待された展覧会について「会場に入ってから、自然のものだったり、動植物をモチーフにしているものがすごく多くありました。私は自然をとても愛している人間なので、見ていてすごく楽しかったです」と語り、自然への愛情をのぞかせた。
今後の活動については「ジュエリーのように磨きをかけていきながら、いろんな自分を表現していって、そちらを見ていただけたらすごく嬉しいなと思います」とさらなる成長を誓った。
イベントのテーマ「心を揺さぶる体験」にちなみ、最近心を揺さぶられた出来事を尋ねられた菜々緒は、大きな仕事を終えた後に訪れたハワイ島での体験を語った。「大きい作品が終わった後にハワイ島の方に行ったんですけれども、夕日がものすごく美しくて……。自分がこういう自然界のものに触れた時、地球に生まれて良かったと感じたり、心が動かされたなと思いました」と述べ、「作品が終わった後に（自然から）祝福されている感じがすごくしたので、それでも心が動かされました」と笑った。
一方、同イベントに出席した阿部寛は、ジュエリーが持つ歴史と職人技に心を揺さぶられたという。展示作品について「何十年も前の作品なんだけども、全然色褪せてなくて。有名な女優さんとか、いろんな方が今まで持たれていた作品を（ブルガリが）買い戻して、今ここにある。とても歴史を感じましたね」と感嘆。「職人さんの技を今日感じたので、それを自分の世界でも応用できるといいなと思ったりします」と役者としての創作意欲を語った。
展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、国立新美術館で12月15日まで開催される。
▲ 菜々緒
▲ 阿部寛
■関連リンク
展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・6文化・技巧」