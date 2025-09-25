俳優の平愛梨さんは9月25日、自身のInstagramを更新。4人の息子と初めて東京ディズニーリゾートを訪れた時の様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：平愛梨さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の平愛梨さんは9月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの親子ショットを公開しました。

【写真】平愛梨の“4男児”＆ミッキー＆三瓶

「長友さんかとおもったら三瓶さんっ」

平さんは「４男児と初めての東京ディズニーリゾート」とつづり、4枚の写真を投稿。4人の息子とミッキーマウス、お笑い芸人の三瓶さんとの集合ショットや、ホテルのベッドに同じ体勢で寝転ぶ息子たちの姿が見られます。「東京ディズニーリゾートのバケーションパッケージ　こちらのプランが凄すぎました!!」と、その魅力を長文で語りました。

コメントでは「子供さんめっちゃかわいい」「あれ、パパ変わりました？笑笑」「お父さん変わってるーー」「長友さんかとおもったら三瓶さんっ」「もはや親戚」「三瓶さんいて心強いですね」「家族同然の仲で羨ましい」「三瓶ちゃんも子供みたい　みんな楽しそう」との声が寄せられました。

「現地応援隊」

7月21日には「現地応援隊」とつづり、ユニフォームを着た息子たちの写真を公開していた平さん。「味の素スタジアムでPAPAが試合に出ることが分かると『僕たちも登場する?!』と決まって確認　苦笑)　PAPAと登場できる事が分かると『よっしゃー!ブラボー』と４男児嬉しさのあまり互いにハグし合う」と、ほほ笑ましいエピソードも披露しました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)