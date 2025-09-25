「あれ、パパ変わりました？」平愛梨、4人の息子と初東京ディズニーリゾート！ 三瓶の姿に「もはや親戚」の声
俳優の平愛梨さんは9月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの親子ショットを公開しました。
【写真】平愛梨の“4男児”＆ミッキー＆三瓶
コメントでは「子供さんめっちゃかわいい」「あれ、パパ変わりました？笑笑」「お父さん変わってるーー」「長友さんかとおもったら三瓶さんっ」「もはや親戚」「三瓶さんいて心強いですね」「家族同然の仲で羨ましい」「三瓶ちゃんも子供みたい みんな楽しそう」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「長友さんかとおもったら三瓶さんっ」平さんは「４男児と初めての東京ディズニーリゾート」とつづり、4枚の写真を投稿。4人の息子とミッキーマウス、お笑い芸人の三瓶さんとの集合ショットや、ホテルのベッドに同じ体勢で寝転ぶ息子たちの姿が見られます。「東京ディズニーリゾートのバケーションパッケージ こちらのプランが凄すぎました!!」と、その魅力を長文で語りました。
「現地応援隊」7月21日には「現地応援隊」とつづり、ユニフォームを着た息子たちの写真を公開していた平さん。「味の素スタジアムでPAPAが試合に出ることが分かると『僕たちも登場する?!』と決まって確認 苦笑) PAPAと登場できる事が分かると『よっしゃー!ブラボー』と４男児嬉しさのあまり互いにハグし合う」と、ほほ笑ましいエピソードも披露しました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
