¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(50)=Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸«¤Æ¤Í¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖGLOW¡¡11·î¹æ¡×(ÊõÅç¼Ò)¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤È¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤ÆJK¤«¤È»×¤Ã¤¿¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥ó¥É¥óÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥Ë¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤¢¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ö¡¼¥Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«ÈþËâ½÷²á¤®¤Æ¤Þ¤¹!!´®¤ê¤Þ¤»¤ó!!¡×¤È¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£