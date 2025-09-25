2¥«·îÏ¢Â³¤Î¹üÀÞÊó¹ð¤â¡Ö»Å»ö¤Ï¤¹¤ë¤è¡×à¥¿¥Õ¤¹¤®¤ë67ºÐáÌ¡²è²È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¿¥Õ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ÏÀèÀ¸¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤!¡×
¡¡67ºÐÌ¡²è²È¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¹üÀÞ¤òÊó¹ð¡£»Å»ö¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤¤Àë¸À¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤Ë¡Öº¿¹ü¤Î¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¡¼«Âð¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ±¦Â¼ó¹üÀÞ¡¡7·î¤ËÂ³¤9·î¤ËÆóÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¡Ê¹üÁÆò¢¾É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ë»Å»ö¤Ï¤¹¤ë¤è¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï±îÅÏÅ¯Ìé(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â±¦¼ê¤ÇV¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ëÄË¡¹¤·¤¯¤â¥¿¥Õ¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡8·î5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤ÅþÃå¤·¤Æ30Ê¬¸å¶õ¹ÁÆâ¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æº¿¹ü¹üÀÞ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËàÈáÊóá¤òÅÁ¤¨¤¿¡£±îÅÏ¤Ï¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤äÉÔÎÉ¤â¤Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¹â¹»Å´·ýÅÁ¥¿¥Õ¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï±îÀèÀ¸¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö²ø²æ¤·¤Æ¤âÌ¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤! Áá¤¤²óÉü¤µ¤ì¤Þ¤¹»ö¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹!¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Î¹üÀÞ¤Ï¤À¤¤¤Ö¿ÈÂÎ¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ç¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¿¥Õ¤À!¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£