Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ
¡¡´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥¦(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ª¤ò½Ð¤·¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥Þ¥Þ¤À¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö50ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿!¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¡¢Á¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡¢¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×(2003Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿