¡Ö¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¹¤«¤³¤ì¡ª¡©¡×¿·¡¦Îø¥ê¥¢ÈÖÁÈ¤Îà²á·ã±é½Ðá¤ËÁûÁ³¡¡28ºÐà¤µ¤¯¤éá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊý¸À¤¤¤¤¤Ê¡×
ÏÃÂê¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë
¡¡16Æü¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖABEMA¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎø°¦¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¶Ã¤¤Î±é½Ð¤Ë¡¢ÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡×¤ÎÂè2²ó¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ´ë²è¤Ç¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¥È¡×¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢ÈÖÁÈºÇÇ¯¾¯21ºÐ¤Î¤¿¤Ä¤ä(Èô¸«Î¶ºÈ)¤È28ºÐ¤ÇÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¤µ¤¯¤é(¿·ÌÚ¤µ¤¯¤é)¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê¸Ä¼¼¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ç¤Î¶õ´Ö¤òËþµÊ¡£¤µ¤¯¤é¤Î¾È¤ì¤ë»Ñ¤ÈÆÃÄ§Åª¤ÊÇîÂ¿ÊÛ¤ËÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÊý¸À¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ç2¿Í¤¬¥Ù¥Ã¥È¤Ç²á¤´¤¹»Ñ¤¬¡£àÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶á¤ò¸«¤¿MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤È¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¹¤«¤³¤ì¡ª¡©¡×¡¢½÷Í¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤ä²Î¼ê¡¦¤È¤¦¤¢¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤¯¤é¤ÏX¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë2¿Í¤¤ê¤Ï¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡¡¥Ù¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤¿Íè½µ¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡×¤Ç¡¢ÃË½÷5Ì¾¤º¤Ä¤Î·×10Ì¾¤¬»²²Ã¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¼Ô¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¼Ô¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ß¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Îø°¦¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¦¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡8Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¤À¤Þ¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢À®¸ù¼Ô¤Ï¡Ö¾Þ¶â1000Ëü±ß¡×¤ò»³Ê¬¤±¡£¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÏÁê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¥é¥Ö¤ÇÃ¯¤¬¥Þ¥Í¡¼¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÍý¤ÈµÄÏÀ¤ÇÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£