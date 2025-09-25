Number_i¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡È¹Ê¤ê½Ð¤¹¡É³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¡¡3¿Í¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Ç½ÎÏ¤âÌÀ¤«¤¹
¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë3¿Í¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ßÍ¥ÂÀ¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤·¤¤¡×
Number_i¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¡£10·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ë·ë¹½¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î22Æü¤Ë¤Ï2nd Full Album¡ØNo.¶¡Ù¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡¦TOBE¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£CD¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¦¤È¼«Ê¬¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¼«¤éºî»ì¡¢ºî¶Ê¤ä³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤ê¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë3¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ð¤º¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤¾¤¦¤¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Ü¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦3¿Í¤Ë¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤ÈÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼½ñ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ´¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ´ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤·¤¤¡£AIËä¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¡£¶õ¤Ç¶Ê¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¤·¡¢±À¤Î¾å¤Çºî»ì¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ÄÀË¤«¤Ê´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£