Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、9月27日（土）の放送に、声優の髙橋ミナミがゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

9月27日（土）放送のゲスト・髙橋ミナミは、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアウインク／蒼風なな役や『食戟のソーマ』の田所恵役、『ウマ娘 プリティーダービー』のエルコンドルパサー役など、様々の作品で活躍している人気声優だ。

佐久間とは、TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』で共演中。番組では、アフレコ現場での佐久間とのエピソードも飛び出す。

番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、髙橋の人となりや声優になったきっかけのほか、役の演じ方について掘り下げる。また、「『画面外でもキャラクターは走っているよ』というアドバイスをもらってから、芝居の前後を意識するようになった」など、これまでのキャリアの中で印象に残っている言葉についても語る。

番組収録を終えた髙橋ミナミは、以下のようにコメントしている。

『エジソン』でご一緒させていただいてから再びラジオでお話できる日を楽しみにしておりました!!

現場でもそうなのですが、気遣いの神すぎて改めて驚きです。

ラジオ初心者として神の手の上で踊る髙橋の様子をぜひお聴きください！

やっぱりすごいぜ、佐久間様！

※髙橋ミナミがゲスト出演する9月27日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250927200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 髙橋ミナミ ※9月27日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net