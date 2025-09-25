　日本時間２１時３０分に米卸売在庫（速報値）（8月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）、耐久財受注（速報値）（8月）、新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

卸売在庫（速報値）（8月）21:30
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想　3.3%　前回　3.3%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.6%　前回　1.6%（個人消費・前期比年率)
予想　2.0%　前回　2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

耐久財受注（速報値）（8月）21:30
予想　-0.6%　前回　-2.8%（前月比)
予想　-0.3%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）21:30
予想　23.5万件　前回　23.1万件（新規失業保険申請件数)
予想　193.3万件　前回　192.0万件（継続受給者数)