まもなく米卸売在庫速報値などの発表
日本時間２１時３０分に米卸売在庫（速報値）（8月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）、耐久財受注（速報値）（8月）、新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
卸売在庫（速報値）（8月）21:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 3.3% 前回 3.3%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
耐久財受注（速報値）（8月）21:30
予想 -0.6% 前回 -2.8%（前月比)
予想 -0.3% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）21:30
予想 23.5万件 前回 23.1万件（新規失業保険申請件数)
予想 193.3万件 前回 192.0万件（継続受給者数)
