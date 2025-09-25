元RIZINバンタム級王者の朝倉海（31＝JAPAN TOP TEAM）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。次戦からバンタム級で戦うことを明言した。

海は自身YouTubeチャンネルで「次戦からバンタム級でいきたいと思います！」と宣言した。

先日3日間視察したUFC上海PIでパフォーマンステストなどさまざまなものを計測。その結果、適性階級は「バンタム級」と伝えられたと明かした。

「フライ級に落とすには相当しんどい体つき。骨密度もかなり高くて、やっぱり骨格も大きいからバンタム級でいくのがいいんじゃないかなと。実際、UFCバンタム級は層が厚くて、レベル的にもめちゃくちゃ高い。上にいけばいくほど日本人は不利になる」と説明。

8月16日（日本時間17日）に開催された世界最高峰の格闘技団体「UFC319」で、UFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦した海。しかし結果は2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

フライ級での2戦は全能力を発揮しきれなかったと告白。「言い訳みたいになるから言いたくないけど…自分が弱くなっていることも感じたし、試合中に力が出なかったりとかもあった」と本音をもらした。

自身の技術不足を認めた上で「自分の1番ベストで戦えるところで勝負したい。そこで負けたら納得もできる。色々とやっていくしかないし、何が正解かわからないけど、勝つしかない」と意気込んだ。