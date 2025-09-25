「ポーチ汚れてきた、、」→【セリア】へ！ デザインおしゃれ♡「110円ポーチ」

使っているポーチがくたびれてきたら、そろそろ買い替えのタイミングかも。大人世代が持ちやすいデザインをプチプラで探しているなら、【セリア】が頼りになりそうです。シンプルで洗練されたデザインなうえに実用性も高そうなポーチが、110円（税込）で豊富にラインナップ。気軽に新調できてデイリーに愛用できそうなポーチをぜひチェックしてみて。

型押しデザインの英字ロゴが上品なポーチ

【セリア】「合皮 型押しマチ付きポーチ 英字柄」\110（税込）

グレーがかったアイスブルーが、大人っぽく落ち着いた雰囲気を演出するマチ付きポーチ。モード雑誌を思わせる英字ロゴは、型押しなので主張しすぎず上品な印象を与えます。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「合皮の手触りも柔らかく」しっくり手になじみそう。ポーチと同系色のファスナーでシンプルにまとめつつ、スライダーのゴールドカラーがさりげないアクセントに。

北欧テイストの花柄にほっこりするバニティポーチ

【セリア】「バニティポーチ 北欧フラワー」\110（税込）

北欧テイストな花柄デザインがキュートなバニティポーチ。淡いカラーを基調にした明るく華やかな色使いに、見るたびに気分が上がりそう。持ち手つきで持ち運びに便利そうなうえ、ダブルファスナーで開閉しやすそうで実用性が高そうなのも魅力。レポーターとも*さんによると「内側は多少の水分にも強そうなツルツルした手触り」とのことで、化粧品などの収納にも向いていそうです。

オン・オフ問わず使えそうなシンプルポーチ

【セリア】「マチ付きポーチ カジュアルシック」\110（税込）

オールブラックのポーチは、シーンを問わず使いやすく、一つ持っておくと何かと頼りになりそう。シンプルなデザインのなかに、右下につけられた合皮素材のタグがスタイリッシュなアクセント。レポーターとも*さんによると「素材はナイロンで柔らかな手触り」とのことで、バッグに入れて持ち運ぶポーチとして使い心地がよさそうです。

シックな地図柄がおしゃれなフラットポーチ

【セリア】「合皮フラットポーチ 地図柄」\110（税込）

ポーチ全体に地図柄が描かれたフラットポーチ。外国の街並みを思わせるデザインが上品な印象です。表面の地図はライトグレー、無地の裏面はオリーブグリーン、ファスナーはダークブラウンと、シックで落ち着いた色使いも魅力。しっくり手になじみそうな合皮素材を採用しており、高見えが狙えそうです。フラットタイプですが、レポーターとも*さんによると、サイズが約12cm × 18cmあり、ちょっとした小物類の収納に良さそう。

