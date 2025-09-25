さきちゃんは母の妹で…


毎夜3時ぴったりに目が覚める。亡くなった人が出てくる夢はどういう意味なんだろう／わたしの夢が覚めるまで（1）

心にモヤモヤを抱えた人たちに寄り添うエピソード。

都会で一人暮らしをする38歳の「その」は最近眠りが浅く、夜中の3時に目が覚め、その日見た夢を思い出すのが日課になっていました。

彼女は「ひとりで生きてるつもり」でいましたが、独身の友達が田舎に帰ったり、同僚がペットを飼い始めたり、周りに変化があると心がモヤモヤしてしまいます。

夢には不安や願望が現れるというけれど、夢の中で出会うのは中学の先生や高校の友達、会社の元同僚、そして38歳で亡くなった叔母のさきちゃん。これらの夢には、何か意味があるのでしょうか…。

浅い眠りの中で見た夢の中に登場する知人や家族の言葉は、何かの暗示？

眠れない夜に読むと心が少し軽くなるかもしれない、アラフォー女性の心情を描く夢の物語をお送りします。

※本記事はながしま ひろみ著の書籍『わたしの夢が覚めるまで』から一部抜粋・編集しました。

毎晩きちんと眠れず疲れが取れないため、睡眠外来を訪ねた「その」。医者には「処方箋を出すほどではない」と言われましたが、この日も眠りが浅いようで…。

■子どもの頃の夢

子どもの頃の夢


ずいぶんと非科学的な


学校はどう？


いいこと教えてあげようか


夢に出てくるの


さきちゃんのことが大好きだった


今のは夢だけどほんとうにあったこと


ほんとに出てきた…


著＝ながしま ひろみ／『わたしの夢が覚めるまで』